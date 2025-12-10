Eski CHP'li Başkana "ev hapsi"

1 saat önce

Antalya'da "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Basındaki haberlere göre Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan eski CHP İlçe Başkanı Şeref Çimen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanlığı yapan Şeref Çimen, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında bir esnaftan 80 bin lira istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.