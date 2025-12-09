Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke Irak

3 saat önce

Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ihracat, ocak-kasım döneminde 9,3 milyar doları buldu.

Türkiye Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 9,3 milyar dolarla Irak (Kürdistan Bölgesi dahil) oldu. Bu ülkeyi, 4,2 milyar dolarla Bulgaristan, 3,2 milyar dolarla Yunanistan ve 2,3 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-kasım döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yüzde 54,2 ile Suriye, yüzde 6,1 ile Azerbaycan ve yüzde 6 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Yılın 11 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 247,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye, ocak-kasım döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a 25 milyar 310 milyon 335 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 24 milyar 476 milyon 926 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 941 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü 2 milyar 870 milyon 581 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 2 milyar 198 milyon 293 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.