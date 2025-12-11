Kürt filmi Amsterdam Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı

1 saat önce

Deryay Hiwa "Umut Deryası" adlı Kürt filmi Hollanda'da düzenlenen Amsterdam Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı.

Film yönetmeni Cubrail Ebubekir, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Amsterdam Film Festivali'nde 110 ülkeden 2300 film yarıştı. Sadece 80 film gösterildi. Ödüllere sadece üç film aday gösterildi ve bunlardan Deryay Hiwa en iyi film ödülünü kazandı." dedi.

Cubrail Ebubekir, filmin savaşın sivillere getirdiği yıkımın hikayesini anlattığını kaydetti.

Film yönetmeni Ebubekir, "Yerinden edilmenin derin psikolojik ve fiziksel yaraları üzerinde duran film, evlerini terk etmek zorunda kalan, güvenli ve insanca bir yaşam arayışında tehlikeli yollara düşen insanların yolculuğunu konu alıyor." dedi.