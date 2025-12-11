Irak’tan uçuşlara kapatılan havalimanlarına ilişkin açıklama

3 saat önce

Irak Ulaştırma Bakanlığı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla üç ildeki havalimanlarının hala kapalı olduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Meysem Safi, 11 Aralık 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Süleymaniye, Bağdat ve Necef havalimanlarına ilişkin bilgi verdi.

İNA’ya konuşan Sözcü Safi, "Bağdat, Süleymaniye ve Necef havalimanları kötü hava koşulları nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor." dedi.

Söz konusu havalimanlarında seferlerin öğleden sonra başlamasının beklendiğini söyleyen Safi, Basra havalimanında hava trafiğinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Pazar gününden bu yana Irak'ın birçok vilayetinde, özellikle Kürdistan Bölgesi'nde, şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağışlar birçok noktada sellere yol açarken, Kerkük’te bir köprü çöktü.

Öte yandan Irak, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.