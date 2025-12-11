Başkan Barzani, Abdullah Yawer’i kabul etti

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Neynewa Li-Ehlîha Partisi lideri Abdullah Hemîdî Ecîl El-Yawer ile Ninova’daki durumu görüştü.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün), Başkan Barzani, Neynewa Li-Ehlîha Partisi lideri ve beraberindeki heyeti Pirmam’da kabul etti.

Irak'taki siyasi durum ve seçim sonrası dönem, siyasi partiler arasındaki koordinasyon ve ilişkiler ele alındı alındı.

Görüşmede ayrıca Ninova vilayetindeki durum da masaya yatırılan konular arasında yer aldı.