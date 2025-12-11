Başbakan Barzani’nin talimatıyla Çemçemal’da selden zarar gören okullar onarılacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla, Çemçemal’daki selden zarar gören okullar onarılıp, ara sınavlar bir ay ertelenecek.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, beraberindeki heyetle Çemçemal’a giderek selde zarar gören okulları gezdi.

Bu kapsamda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan, Başbakan Barzani’nin talimatıyla bir ekibin hasar tespit çalışmaları için bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, talimat doğrultusunda zarar gören tüm okulların onarımına önümüzdeki hafta başlanacağını kaydetti.

Söz konusu okullardaki sıra ve tahta dahil tüm gerekliliklerin de sağlanacağını aktaran Eğitim Bakanı, “Yaklaşık 40 okul hasar gördü veya yollar kapandı; bu nedenle Süleymaniye Genel Eğitim Müdürlüğüne, öğrencilerin gönül rahatlığıyla sınav salonlarına gidebilmeleri için bu okulların sınav takvimini ayarlama ve sınavları ocak ayına erteleme yetkisi verildi.” diye konuştu.