Irak, 6 ay içinde Hol Kampı'ndan tüm vatandaşlarını geri getirmeyi planlıyor

1 saat önce

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, federal hükümetin Hol Kampı'ndan tüm vatandaşlarını altı ay içinde geri getirmek istediğini açıkladı.

Kasım Araci, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, federal hükümetin önümüzdeki altı ay içinde tüm vatandaşlarını geri getirmeyi ve davayı tamamen kapatmayı planladığını söyledi.

Federal hükümetin birkaç gün önce kamptan 31. grup Iraklı aileyi geri getirdiğini anımsatan Araci, önceki yıla kıyasla şu anda Hol Kampı'nda az sayıda Iraklı vatandaşın bulunduğunu belirtti.

Araci, "Çalışmalar, önceden hazırlanan izleme ve rehabilitasyon programlarına uygun olarak, geri dönen vatandaşların topluma entegrasyonuyla eş zamanlı olarak yürütülecektir." dedi.

Hol Kampı, 1991 yılı başında Körfez Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından Hol kasabasının güney eteklerinde inşa edildi. 2003 Irak savaşı sırasında da mültecilere barınak görevi gördü. 2014 yılında DAİŞ'e karşı mücadele sürecinde DAİŞ’li aileler, Hol Kampı’na yerleştirildi. Hol, Rojava ve Suriye’nin en büyük mülteci kampı olarak biliniyor.​