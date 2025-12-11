Balıkesir'de 4,9 şiddetinde sallandı

26 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Kütahya gibi bazı illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan, deprem İzmir ve Kütahya gibi bazı illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili bir mesaj paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Olumsuz bir durum bulunmuyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."