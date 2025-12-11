Kürdistan Bölgesi ve Birleşik Krallık düzensiz göçle mücadelede koordinasyonu artırıyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi ve Birleşik Krallık, düzensiz göç ve organize suçla mücadelede aralarındaki iş birliği ve koordinasyonu artıracak.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe gümü) Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında

Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'dan telefon aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Orta Doğu'daki önemli ve hassas konular, özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümetinin onuncu kabinesinin ve yeni federal hükümetin oluşumu ele alındı.

Silahlı grupların Kor Mor gaz sahasına yönelik son saldırısının da ele alındığı görüşmede, düzensiz göç ve organize suçla mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Birleşik Krallık aralarındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.