Erdoğan: Komisyon çok önemli bir misyon üstlendi

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Komisyon raporunun, sürecin önünü açacak öneri ve değerlendirmeleriyle müteakip adımlar için ortak bir perspektif çizmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun daima yapıcı davrandığını, uzlaşmacı bir tavırla hareket ettiğini aktaran Erdoğan, "Meclisimizde kurulan komisyon kritik eşiklerde su koyuverenler olsa da gerek şeffaflık gerekse siyaset ve ilgili tüm tarafların katkısının alınması noktasında çok önemli bir misyon üstlendi. Milletimizin sürece dair umutlarını güçlendiren komisyonun aynı özgüvenli yaklaşımı son ana kadar devam ettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunacağı rapora ilişkin şunları kaydetti:

"Komisyon raporunun sürecin önünü açacak öneri ve değerlendirmeleriyle müteakip adımlar için ortak bir perspektif çizmesini temenni ediyorum. Bunun yolu da sağduyuyla, samimiyetle hareket ederek bu tarihi süreci başta günlük siyasetin geçici tartışmaları olmak üzere küçük hesaplara kurban etmemekten geçiyor. Biz ilk günden beri bu hassasiyetimizi koruyoruz ve koruyacağız. ‘Yarımı yeme bütünü bölme’ anlayışıyla hiçbir yere varılmaz."

"Terörsüz Türkiye" menziline ancak özgüvenle ve cesaretle ulaşılabileceğini belirten Erdoğan, "Başarısız olmamızı bekleyenleri ancak bu şekilde hüsrana uğratabiliriz. Türkiye'yi yarım asırlık bu sıkıntısından ancak bu şekilde kurtarabiliriz." dedi.