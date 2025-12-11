DEM Parti heyeti Bahçeli ve Babacan'ı ziyaret edecek

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, yarın (12 Aralık 2025 Cuma günü) DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

ANF'nin haberine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapılacak görüşme, DEVA Partisi Genel Merkezinde saat 11.00'de yapılırken, Bahçeli ile olan görüşme ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) saat 14.00'te yapılacak.