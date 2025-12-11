KDP'li Kani: Hükümet kabinesi yakında kurulacak

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi Üyesi Ahmed Kani, yeni bir Irak Hükümeti kurmak için görüşmelerin başladığını söyledi.

Ahmed Kani, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin oluşumuna dair açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin mevcut aşamasında İçişleri Bakanlığının KDP'ye verilmesi gerektiğine işaret eden KDP'li Kani, "Görüşmeler uzun sürmeyecek ve yeni Kürdistan Bölgesi hükümet kabinesi kurulacak." dedi.

Bağdat'ta Kürtlerin bir olup birlikte çalışmaları gerektiğinin altını çizen Ahmed Kani, Irak Hükümetinin kurulmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Görüşmeler başladı, cumhurbaşkanlığı görevi Kürtlere verilecek, ancak kimin göreve seçileceği henüz kararlaştırılmadı."