Koalisyon güçleri Suriye'deki Tenef üssünden çekildi

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), koalisyon güçlerinin Tenef üssünden çekildiğini ve yerlerine Suriye Savunma Bakanlığına bağlı 54. Tümenin konuşlandırıldığını bildirdi.

SOHR, DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin tamamının Suriye'deki Tenef üssünden çekildiğini ve üssü Suriye Savunma Bakanlığına teslim ettiğini belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı 54. Tümen, Tenef üssü ve çevresine konuşlandırıldı.

Koalisyon güçlerinin üsten çekilmesinin nedeni henüz açıklanmadı.

Tenef askeri üssü, Suriye, Irak ve Ürdün sınırında yer almaktadır. Koalisyon güçleri DAİŞ'e karşı mücadelede konuşlandırılmış ve askeri hareketleri takip etmek ve Suriye çölünün derinliklerine uzanan ikmal hatlarını korumak için üssün etrafındaki 55 kilometrelik yarıçapı kapatmıştı.