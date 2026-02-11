Kürt Dili dersi Almanya ve İsveç'te okutuluyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ulusal bir proje kapsamında, Avrupa'da kayıt altına alınan 30 Kürt okulunda binlerce öğrenci ana dillerini öğreniyor.

Kürt Diasporası Konfederasyonu Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Xelil Şerif, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) verdiği demeçte, diasporada Kürt Dili öğrenimini teşvik etmeyi amaçlayan ulusal projenin ayrıntılarını paylaştı.

Ulusal proje kapsamında diasporada açılan 30 Kürt okulunun kayıtlı olduğunu belirten Xelil Şerif, projenin, Kürt Diasporası Konfederasyonu ve Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü ifade etti.

Kürt Dili eğitiminin resmi sistemin bir parçası haline geldiği ve Kürtçe öğretmenlerin okullarda çocuklara ders verdiği İsveç ve Almanya gibi ülkelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Xelil Şerif, "Bu süreç sadece eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda kitap temin etmeyi, Kürt alfabesini öğretmeyi ve öğrencileri devam etmeye teşvik etmek için sınavlar düzenlemeyi de içeriyor." dedi.

Okul bulunmayan bölgelerde 3000 öğrencinin çevrimiçi sistem üzerinden ana dillerini öğrendiklerini dile getiren Kürt Diasporası Konfederasyonu Kürdistan Bölgesi Temsilcisi, "Projenin önemli bir noktası, sertifikaların Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması ve öğrencilere seviyelerin tamamlanmasının ardından verilmesidir." sözlerini sarf etti.

Xelil Şerif, ayrıca kayıt sürecinin her yıl yaz aylarında başladığını ve özel bir bağlantı aracılığıyla herkesin bu ulusal projeden yararlanmak için kayıt olabileceğini sözlerine ekledi.