Mela Bextiyar: Başkan Barzani, Kürt milletinin büyüğü ve önderidir

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasetçilerden Mela Bextiyar, "Başkan Barzani şu anda Kürt milletinin büyüğü ve önderidir." dedi.

Önde gelen Kürt siyasetçi Mela Bextiyar, Kurdistan24 TV’de yayınlanan Basi Roj programında Jino Muhammed’in konuğu oldu.

Başkan Mesud Barzani'yi "Kürt milletinin büyüğü ve milli bir önder" olarak nitelendiren Mela Bextiyar, kendisine bilgeliğiyle Irak Cumhurbaşkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlığa son vermesi çağrısında bulundu.

Başkan Barzani'nin önemli rol ve etkisinin sadece Güney Kürdistan ile sınırlı olmadığını, Kürdistan'ın diğer parçalarının (Kuzey, Batı ve Doğu) sorunlarının çözümünde de rol oynadığını belirtti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasındaki görüşmelere ilişkin olarak Mela Bextşyar, ortak bir aday konusunda anlaşmaya varılamadığını ve görüşlerin “çok farklı” olduğunu açıkladı.

Görüşmelerin sadece sorunları çözmek için ortak bir komite kurulması üzerine olduğunu, görevlerin belirlenmesi konusunun ele alınmadığını belirten Mela Bextiyar, “zamanın daraldığını” ve Kürdistan ile Irak’taki hassas durumun her iki tarafın da hızla uzlaşmaya varmasını gerektirdiğini vurguladı.

KDP'nin ağırlıkla siyaset yaptığını ifade eden Kürt siyasetçi, "Bu sakin karar alma ve siyasi ağırlık, KDP’yi Irak’ta birinci parti yaptı.” dedi.

Mela Bextiyar, cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin sırrını açıklayarak, "siyasi ve hukuki olarak ihanete uğradığını" söyledi.

Adaylığının onaylanması halinde Irak partilerinin, özellikle Şiilerin oylarıyla ilk turu kazanarak, başarılı bir cumhurbaşkanı olabileceğini iddia eden Bextiyar, "2013 yılına kadar tanınan bir üniversiteden mezun oldum, ancak Irak Yüksek Öğretim Bakanlığı şimdi bu üniversiteyi tanımıyor." dedi.

Cumrhubaşkanlık görevinin önemine değinen Mela Bextiyar, eski Irak Cumhurbaşkanı Mam Celal'in Irak'ı iç savaşın eşiğinden kurtardığını ifade etti.