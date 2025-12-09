Bill Gates: Yapay zeka pek çok şirketi batırıp, hayatımızı derinden değiştirecek

1 saat önce

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yapay zeka sektöründeki şişkin değerlemelerin sürdürülemez olduğunu ve pek çok şirketin bu “hiper rekabetçi” ortamda kaybedeceğini belirtirken, yapay zekanın sağlık, eğitim ve tarım alanlarında köklü dönüşüm yaratacağından hiç şüphe duymadığını söyledi.

Gates, Abu Dhabi Finance Week kapsamında CNBC’den Tania Bryer’a, yaptığı açıklamada, “Yapay zeka şu anda olup biten en önemli şey.” diyerek, “Peki bu, yüksek değerlemelere sahip tüm bu şirketlerin kazanan olacağı anlamına mı geliyor? Hayır, bu alan hiper rekabetçi olacak.” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka, yalnızca şu anlamda bir balon: Bu değerlemelerin hepsi yukarı gitmeyecek. Bazıları aşağı gelecek.” değerlendirmesinde bulunan Gates, ayrıca yapay zekanın “dünyayı yeniden şekillendirecek, derin anlamda etkileyici bir teknoloji” olduğunu, bunun hakkında “en ufak bir şüphe olmadığını” savundu.

Birçok yapay zeka şirketinin değerlemeleri ortalamaların çok üzerinde. Palantir ve Tesla, hisse fiyatının hisse başına kazanca oranını gösteren F/K oranında 200’ün üzerinde seviyelerde bulunuyor. S&P 500 şirketlerinin ortalaması ise yaklaşık 25.

Küresel piyasalar, kasım ayında bir balonun patlayabileceği yönündeki endişelerin güç kazanmasıyla birlikte gerilemişti.

Gates, “Bu şirketlerin makul bir yüzdesi o kadar da değerli olmayacak.” dedi.

Sektörün bazı bölümlerinde oluşan yapay zeka köpüğüne rağmen Gates, yapay zekanın temelde hayatları daha iyi yönde değiştireceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu teknoloji; sağlık, eğitim, tarım dahil olmak üzere tüm bu alanlarda bize fayda sağlayacak mı? Kesinlikle, kimsenin bunun hakkında bir şüphesi olmamalı.”

Haftanın başında, Gates Vakfı ve diğer uluslararası liderler ile hayırseverler, milyonlarca çocuğa aşı sağlamak ve diğer önlenebilir hastalıklara karşı sağlık sistemlerini güçlendirmek amacıyla çocuk felciyle mücadele için 1.9 milyar dolar taahhüt etti.

Gates, gelecek yılın küresel sağlık açısından büyük bir yıl olacağını öngördü.

Gates sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni aldığımız bu muhteşem taahhütleri alıp bunları çok etkili bir şekilde kullandığımızdan emin olabiliriz. Gelecek yıl, pek çok yapay zeka aracını pilot olarak denediğimiz bir yıl olacak: Sanal doktor, tüm Afrika lehçelerini destekleyen modeller, çiftçi danışmanı... Afrika’daki insanların çoğu çok küçük araziye sahip çiftçiler ve bugün üretkenlikleri çok düşük. Bu üretkenliği artırmak istiyoruz ve bunun yapılabilir olduğunu görüyoruz.”