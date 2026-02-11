Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı

39 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı.

Binyamin Netanyahu, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta yaptığı görüşmede Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı.

Gazze Barış Kurulunun önümüzdeki hafta toplanması planlanırken, Netanyahu'nun toplantı için yeniden ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.