Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Bakan Fidan'ın sözleri Irak medyasınca çarpıtıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki ifadelerin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığına işaret ederek, "Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir televizyon kanalında verdiği mülakatta Irak'la ilgili ifadelerinin Irak medyasındaki yansımalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak'ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır." diye yazan Keçeli, Irak'la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis edilen kurumsal, yapıcı ve verimli işbirliğini gelecek süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediklerini her vesileyle vurguladıklarını belirtti.

Keçeli açıklamasında, "Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur. Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye’de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bazı odaklarca Bakan Fidan'ın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddettiklerini vurgulayan Keçeli, "Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın sözlerine tepki göstermişti

Irak Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı resmi bir bildiriyle Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarına yanıt vermişti.

Fidan'ın açıklamasının “iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiği” belirtilirken, Ankara'nın Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ın bakanlığa çağırıldığı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; Irak'ın, "Şengal dosyasının tamamen ulusal bir mesele olduğu" ve hiçbir dış tarafın bu konuya müdahale etmesine izin verilmeyeceği yönündeki vurgusu yer almıştı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden açıklama gelmişti

Bu diplomatik gerilime cevaben Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan bir açıklama yayımlamıştı.

Büyükelçi, Hakan Fidan'ın açıklamalarının "tam olarak doğru tercüme edilmediğini", bunun da konuşmanın içeriğinde yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtmişti.

Anıl Bora İnan, Türkiye’nin Irak'ın egemenliğine duyduğu saygıyı vurgulayarak; iki komşu halkın çıkarlarını korumak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Bağdat'ın endişelerini Türk makamlarına ileteceği sözünü vermişti.