Sakarya’da 6 araç birbirine girdi: 12 yaralı

3 saat önce

Sakarya’da TIR, otobüs, tanker, otomobil ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda TIR, otobüs, tanker, otomobil ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, TIR, otobüs, tanker, otomobil ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.