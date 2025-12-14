Başbakan: 2025 hükümet reformlarında birçok kazanımın sağlandığı bir yıl oldu

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, çok sayıda ülkenin büyükelçileri, başkonsolosları, diplomatik misyon temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının Kürdistan Bölgesi’ndeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Aralık 2025 Pazar günü, çok sayıda ülkenin büyükelçileri, başkonsolosları, diplomatik misyon temsilcileri ve BM ajanslarının Kürdistan Bölgesi’ndeki temsilcileriyle görüştü.

Davetlilere hitaben yaptığı konuşmada Başbakan Barzani, yaklaşan Noel ve Yeni Yıl bayramları vesilesiyle tebriklerini ileterek, yeni yılın başta Kürdistan Bölgesi olmak üzere tüm dünya için huzur, istikrar ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, 2025 yılının hükümet reformlarında başarılar elde edildiği ve birçok kazanımın sağlandığı bir yıl olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında Başbakan Barzani, son günlerde ne yazık ki, özellikle Çemçemal olmak üzere Kürdistan'ın bazı bölgelerinde yaşanan sel felaketlerine de değindi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durumdaki son gelişmelere ve değişikliklere de dikkat çeken Başbakan, yeni Irak kabinesi ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasına yönelik çabalara ve görüşmelere vurgu yaptı.