Basra'da uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi

2 saat önce

Irak Ulusal Güvenlik Ajansı, Basra vilayetinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan uluslararası bir suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, hassas istihbarat bilgilerine dayanarak Irak'ın çeşitli vilayetlerinde bir güvenlik operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucunda, kristal türü uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan bir şebekeye mensup, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, baş şüphelinin komşu ülkelerden birinden gelen yabancı uyruklu bir şahıs olduğu, Basra'da bir ev kiralayarak burayı uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüğü bilgisine yer verildi.

Uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddelerin Irak'a sokulmasında kilit rol oynayan ikinci şüphelinin de Basra'da kurulan bir pusuda yakalandığı da bildirildi.

Bağdat, Basra, Necef ve Divaniye vilayetlerinde gerçekleştirilen operasyonla şebekenin tamamen etkisiz hale getirildiği ve ana tacirlerin yakalandığı kaydedilen açıklamada, operasyonda yaklaşık 20 kilogram kristal madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan 8 litre kimyasal hammadde ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin, haklarında yasal işlem yapılmak üzere yargı makamlarına teslim edildiği vurgulandı.