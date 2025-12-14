Kabine yoğun gündemle toplanacak

58 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, barış sürecinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler mercek altına alacak.

Kabine, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısının öncelikli gündemi “Terörsüz Türkiye” olacak. PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak.

SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu

Kabine toplantısında, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan anlaşması da ele alınacak.

6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlere ilişkin bilgilerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyeleri ile paylaşılması, sahadaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Dış politika

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele

Kabine Toplantısında, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.