İlk kez düzenleniyor: Duhok Patates Festivali'ne hazır

Tarım sektöründe önemli bir merkez haline gelen Duhok Vilayeti, tarihinde ilk kez Patates Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hazırlıkları tamamlanan Patates Festivali, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) çok sayıda çiftçinin katılımıyla başlayacak.

Duhok Tarım Genel Müdürü Mühendis Ahmed Cemil, Kurdistan24 muhabirine verdiği demeçte, festivalin, Duhok Üniversitesi ile iş birliği içinde ve Hollanda Konsolosluğunun desteğiyle düzenleneceğini belirtti.

Üç gün sürecek olan festival, birçok farklı etkinliği bünyesinde barındıracak.

Festivalin temel amacının, çiftçilerin kaliteli patates ürünlerini sergileyip, bu ürünlere yeni pazarlar bulmak olduğunu kaydeden Ahmed Cemil, “Festivalde, patatesle ilgili bilimsel oturumlar ve gıda sanayii üzerine özel bölümler de yer alacak." dedi.

Festivalde yaklaşık 50 çadırın kurulacağını kaydeden Cemil’in açıklamasına göre çadırların bir kısmı patates ürünlerinin tanıtımına ayrılırken, diğer bölümler yöresel ve uluslararası yemeklerin sunumuna tahsis edilecek.

Duhok vilayetindeki tarım sektörü, son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Tarım Bakanlığı aracılığıyla, çiftçilere ürünlerini bölge içinde ve dışında pazarlamaları için destek verdi.

Son birkaç yılda, Duhok'ta patates ve diğer tarım ürünlerinin depolanması için 126 soğuk hava deposu inşa edildi. Duhok, patates ürünlerinin yüksek kalitesiyle tanınıyor, bu da birçok tüccarın buraya yönelmesine neden oluyor.

İstatistiklere göre Duhok'ta patates üretimi 2023 yılında %70 oranında arttı. 2025 yılında patates üretiminin 600 bin tona ulaşması bekleniyor. Bu artış, 48 bin hektar arazinin patates ekimi için kullanılması sonrasında gerçekleşiyor.

İthalat yasağı nedeniyle, piyasalar şu anda tamamen yerel üretime güveniyor. İç ihtiyacın karşılanmasının ardından, patatesin Ürdün, BAE, Katar ve Irak'ın güneyine ihraç edilmesi planlanıyor.