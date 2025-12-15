Tom Barrack'tan Suriye'deki DAİŞ saldırısına ilişkin misilleme açıklaması

4 saat önce

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin Suriye’de iki Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını ve DAİŞ’le ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’de iki ABD askeri ile bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırıyı "korkakça bir terörist pusu" olarak nitelendirdi.

"DAİŞ küresel bir tehdit"

Saldırının ardından duyulan acının, kararlılıklarını daha da artırdığını kaydeden Barrack, yaşananların DAİŞ’in yalnızca Suriye için değil, ABD’nin toprak bütünlüğü ve küresel güvenlik açısından da devam eden bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

"Yerel ortaklarla strateji sürecek"

ABD’nin Suriye’deki varlık stratejisine değinen Barrack, sınırlı ABD operasyonel desteğiyle "Suriyeli ortakların" güçlendirilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

Bu yaklaşımın DAİŞ ağlarının dağıtılmasını ve örgütün yeniden canlanmasını engellemeyi amaçladığını kaydeden Barrack, "Bu strateji mücadelenin yerelde tutulmasını sağlıyor ve ABD’nin karşı karşıya kalacağı riskleri sınırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, son saldırının bu stratejiyi geçersiz kılmadığını, aksine teröristlerin yerel ortakların uyguladığı baskı nedeniyle bu tür saldırılara başvurduğunu savundu.

"Sınırlı askeri varlık ABD’yi koruyor"

Suriye’de DAİŞ ile yüzleşilmesinin ve örgütün yenilgiye uğratılmasının, yerel güçlerle iş birliği içindeki sınırlı ABD askeri varlığı sayesinde mümkün olduğunu savunan Barrack, bu durumun DAİŞ’in Avrupa üzerinden ABD’ye uzanabilecek olası terör eylemlerini engellediğini dile getirdi.

Trump ve yönetimden tam kararlılık mesajı

Hayatını kaybeden askerler için duyulan üzüntüyü dile getiren Barrack, Başkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Barrack, ABD’nin askeri, siyasi ve diplomatik tüm mekanizmalarının bu saldırının karşılıksız kalmasına izin vermeyeceğinin altını çizerek, "Küresel DAİŞ Karşıtı Koalisyon içindeki güçlü ortaklıklar ve müttefik ülkelerin desteğiyle DAİŞ nerede saklanırsa saklansın etkisiz hale getirilecektir." ifadelerini kullandı.