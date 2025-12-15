Başbakan Barzani ile François Tricot, Irak ve Suriye'deki DAİŞ tehdidini görüştü

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa'nın DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyondaki Yüksek Temsilcisi General François Tricot ile Irak ve Suriye'deki terörizm ve DAİŞ tehdidini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün), Fransa'nın DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyondaki Yüksek Temsilcisi Tricot’u kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem de görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin gelişimi, Irak'taki güvenlik durumu ve Irak ile Suriye'deki terörizm ve DAİŞ tehdidi ele alındı.

Başbakan Barzani ile Fransız General, Peşmerge güçlerine verilen desteğin sürdürülmesi, terörle mücadele ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla Uluslararası Koalisyon ile Kürdistan Bölgesi arasındaki koordinasyonun önemi konusunda mutabık kaldı.