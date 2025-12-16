Başbakan Barzani’den FIFA ödülü alan Zaho taraftarına tebrik

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "2025 FIFA En İyi Taraftar" ödülünü kazanan Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik ederek, bu ödülün Kürdistan ve Irak sporu adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Mesrur Barzani, 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün) yayınladığı mesajında, “2025 FIFA En İyi Taraftar" ödülünü kazanan Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik etti.

Başbakan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zaho’nun vefalı taraftarlarını, FIFA ödülünü kazanmaları vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Bu, tüm Kürdistan ve Irak’taki spor camiası ve sporseverler adına elde edilmiş büyük bir başarıdır."

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Zaho taraftarları küresel oylamada en yüksek oyu alarak Arjantinli ve İspanyol rakiplerini geride bıraktı.

Zaho taraftarları, Orta Doğu'da bu prestijli ödülü kazanan ilk taraftar grubu olarak tarihe geçti.

Ödül töreni bu akşam Doha’da

FIFA’nın "The Best" (En İyiler) ödül töreninin, bu akşam Erbil saatiyle 20.00’de Katar’ın başkenti Doha’daki Fairmont Katara Salonu’nda düzenlenmesi planlanıyor. Yaklaşık 800 davetlinin katılacağı törende, erkekler ve kadınlar kategorisinde yılın en iyileri ödüllendirilecek.

Zaho temsilcisinin törene çevrimiçi (online) olarak katılması ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından tebrik edilmesi bekleniyor.

Ödülü getiren anlamlı hareket

Zaho Kulübü taraftarları, geçtiğimiz sezon Irak Yıldızlar Ligi'nde Hudud Spor Kulübü’ne karşı oynadıkları maçta, kanser hastası çocuklara moral vermek ve vefa göstermek amacıyla sahaya binlerce oyuncak fırlatmıştı.

Bu duyarlı davranış FIFA tarafından takdirle karşılanmış ve Zaho taraftarları "The Best" ödüllerine aday gösterilmişti.