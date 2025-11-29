Rojhilatlı genç üç yeni dünya rekoruna imza attı

7 saat önce

Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Sine kentinde bir Kürt sporcu, Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin huzurunda üç yeni rekor kırdı.

Mazyar Mirzayi, Sine Havalimanında düzenlenen bir etkinlikte, üç yeni rekora imza attı.

Gelişmiş kayıt ekipmanlarının kullanıldığı etkinlikte Mirzayi, bir günde üç rekor kırdı.

Guinness Dünya Rekorları temsilcisi Hüseyin Haydari, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Mazyar, bir günde üç alanda Guinness Dünya Rekorları kırdı. Her üç denemede de 100 metre mesafeyi farklı şekillerde katetti." ifadelerini kullandı.

Bu, Sine'de bir Kürt sporcunun bir günde üç rekor kırması için çok değerli bir çaba.

Mirzayi, "İran'da ilk kez Sine adına bu rekoru kırdığım için gurur duyuyorum." dedi.

Mazyar'ın kırdığı rekorlardan ikisi daha önce Hintli sporculara aitti, ancak Mazyar onların rekorunu kırarak mesafeyi daha kısa sürede katetmeyi başardı.

Bu rekor dünyada ilk kez bu Kürt sporcu adına kaydedildi.