Barzani Yardım Vakfı'ndan kayıp ailelerine umut; Polonya’da bir cenaze ve Koyeli bir kayıbın izine ulaşıldı

4 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), kayıp şahısların akıbetini belirlemek amacıyla başlattığı yeni insani projenin detaylarını paylaştı.

BCF, bugün (16 Aralık 2025 Salı) yayımladığı açıklamada, uluslararası bir kuruluş olarak yürüttüğü insani görevler kapsamında, kayıpların aranması ve soruşturulması için özel bir çalışma başlattığını duyurdu.

Açıklamada, proje sayesinde bugüne kadar birçok vakanın çözüme kavuşturulduğu ve kayıp kişilerin aileleriyle buluşturulduğu belirtildi.

BCF, Avrupa ve İngiltere’deki temsilciliklerinin, geçtiğimiz yıllarda Belarus ve Polonya sınırında kaybolan çok sayıda Kürt vatandaşının akıbetini öğrenmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü aktardı.

Açıklamada, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Koye nüfusuna kayıtlı kayıp bir vatandaşla ilgili önemli ipuçlarına ulaşıldığı ve sürecin DNA testi aşamasına geldiği kaydedildi.

Ayrıca vakıf ekiplerinin; Polonya Başsavcılığı, aktivistler ve gazetecilerle iş birliği yaparak, ne yazık ki yaşamını yitirdiği tespit edilen bir başka vatandaşın dosyasında da sona geldiği ifade edildi.

BCF, hayatını kaybeden şahsın fotoğraf ve bilgilerini Kurdistan24 aracılığıyla paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Söz konusu şahsı tanıyanların, yayımlanan haberdeki telefon numarası üzerinden veya doğrudan Erbil’deki BCF Genel Merkezi ile iletişime geçmeleri istendi.