Fidan ve Barrack Ankara'da bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı X hesabından 16 Aralık 2025 Salı günü yapılan açıklamada, Fidan ile Barrack’ın bir araya geldiği bildirildi.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede, Suriye ve Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı öngörülüyor.

Ancak, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Fidan, Barrack ile son olarak 14 Kasım'da da bir görüşme gerçekleştirmişti.