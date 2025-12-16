KDP ve KYB heyetleri bir araya geldi: Toplantı olumlu geçti

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) müzakere heyetlerinin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Pirmam’da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

KDP ve KYB heyetlerinin 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün), yeni Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasını görüşmek üzere toplandı.

K24’ün bilgilerine göre KDP Siyasi Bürosu'nda gerçekleşen görüşme olumlu bir atmosferde geçti. Taraflar, yakın bir tarihte yeniden bir araya gelme kararı aldı.

KYB heyetinin Pirmam ziyaretiyle gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 10. Kabinesinin kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdürülmesi oldu.

İki parti arasında yeni kabinenin oluşumuna ilişkin son üst düzey toplantı, 30 Eylül’de Başkan Mesud Barzani’nin başkanlığında yine Pirmam’da yapılmıştı. Ancak Irak Parlamentosu 6. dönem seçim kampanyalarının başlaması nedeniyle görüşmelere bir süre ara verilmişti.

K24’ün edindiği bilgilere göre, daha önce yapılan görüşmelerde taraflar prensip olarak birçok konuda uzlaşı sağlarken, geriye kalan temel konunun makamların dağılımı olduğu belirtiliyor.

20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kürdistan Parlamento seçimlerinde KDP 39 sandalye kazanarak seçimin galibi olmuş, KYB ise 23 sandalye elde etmişti.