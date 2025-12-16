Zaho taraftarları resmen FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nü kazandı

43 dakika önce

Kürt spor külübü Zaho, Arjantinli ve İspanyol rakiplerinden daha fazla oy alarak dünyanın en iyi taraftar ödülü aldı.

Zaho taraftarları, en çok oyu alarak FIFA En Taraftarı Ödülü'nü kazandı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yılın en iyi taraftarı oylamasının sonuçlarını resmen açıkladı. Zaho SK, bu ödülü kazanan ilk Orta Doğu taraftarı oldu.

En İyiler (The Best) Ödül Töreni, Katar'ın Doha kentindeki Fairmont Qatara Salonu'nda yerel saatle 20:00'de yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Törende Zaho SK taraftarlarına En İyi Taraftar Ödülü verilecektir.

FIFA, 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.