Başkan Barzani'den Kürdistan halkına ve Zaho taraftarlarına tebrik

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, FIFA En İyi Taraftar Ödülü’nu kazanan Zaho SK taraftarlarını kutladı.

Mesud Barzani, 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün) Zaho Bağımsız İdaresi Sorumlusu Guhdar Şexo'yu telefonda arayarak, FIFA tarafından En İyi Taraftarı Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı Kürdistan halkı ve Zaho taraftarlarını tebrik etti.

Başkan Barzani, bu ödülü tarihi bir olay olarak nitelendirdi ve oyunculara ve Zaho Spor Kulübü'ne başarılar diledi.