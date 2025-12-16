Amedspor'dan Zaho SK'ya tebrik mesajı

"Tebrikler Zaxo!"

3 saat önce

Amedspor, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’nu kazanan Zaho SK taraftarlarını tebrik etti.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan tebrik mesajında, "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından prestijli “FIFA Taraftar Ödülü”ne layık görülen Zaxospor taraftarlarını yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

"Tribünlerde sergilediğiniz tutku, birlik ve futbolun evrensel değerlerine kattığınız anlam, bu ödülü fazlasıyla hak ettiğinizi göstermiştir.

Amedspor camiası olarak bu anlamlı başarıyı kutluyoruz."

En İyiler (The Best) Ödül Töreni, Katar'ın Doha kentindeki Fairmont Qatara Salonu'nda yerel saatle 20:00'de yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Törende Zaho SK taraftarlarına En İyi Taraftar Ödülü verilecektir.

FIFA, 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.