Mesrur Barzani ve Ahmed El-Cerba'dan Kürtlerin haklarının korunmasının önemine vurgu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve El-Ghad Hareketi lideri, Suriye Kürtlerinin ve tüm toplulukların haklarının korunmasının ve saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesİ Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Mesrur Barzani, 16 Aralık 2025 Salı günü El-Ghad Suriye Hareketi lideri Ahmed el-Cerba'yı kabul etti.

Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca, Suriye'deki Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının korunmasının ve saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.