Mahsun Kırmızıgül'den Zaho mesajı: Bu sadece bir ödül değil, bir çocuğun hayalinin kazanmasıydı

"Zaho’nun kızı Nipel, dünyanın vicdanı oldu"

3 saat önce

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’nu kazanan Zaho SK taraftarlarını tebrik ederek, "Zaho’nun kızı Nipel, dünyanın vicdanı oldu." dedi.

Kırmızıgül, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir süre önce Zaho’dan bir kız çocuğunun, saf sevgisiyle, takımı için attığı çığlıkla, dünyanın en büyük futbol sahnesine çıktığını belirtti.

Nipel'in, FIFA “En İyi Taraftar” ödülünde seçildiğini ve günler önce Nipel için destek istediğini anımsatan Mahsun Kırmızıgül, "Sessizce, karşılıksızca. Çünkü mesele görünmek değil, görülmeyeni görünür kılmaktı. Bu hikâyeye ve bu minik kıza katkı sunan herkese gönülden teşekkür ederim. Bu sadece bir ödül değil; bir çocuğun hayalinin ve futbolun birleştirici gücünün kazanmasıydı. İyi ki varsınız, iyi ki Nipel’in yanında oldunuz." ifadelerini kullandı.