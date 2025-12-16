FIFA'nın Zakho taraftarları hakkındaki açıklaması

FIFA, açıklamasında Kürdistan'ın adını andı

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Zaho taraftarlarını yılın en iyi taraftarı ödülünü kazanmalarından dolayı tebrik etti.

FIFA, 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün) yaptığı açıklamada, Zaho taraftarlarının yılın en iyi taraftarları seçildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Çocukları neşelendirmek ve desteklemek için oyuncaklar sahaya atmak, Kürdistan, Irak ve Asya'daki spor camiasının yüksek kültür seviyesini gösteriyor. Taraftarlar, dünyadaki takımların omurgasıdır, bu nedenle futbolun başarısı için sürekli olarak performans sergileyip yenilikler yapıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

FIFA, 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.