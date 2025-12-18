Göçmen sayısı modern tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edilen 18 Aralık’ta açıklanan veriler, dünya genelindeki göçmen sayısının 2024’te tarihi bir zirveye ulaştığını ortaya koydu.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, küresel göç hareketliliğinin ana nedenlerini savaşlar, iç çatışmalar, ekonomik krizler ve iklim değişikliği olarak sıraladı.

Örgüt, sıraladığı faktörlerin insanları ya ülke içinde yerinden ettiğini ya da başka ülkelere göç etmeye zorladığını belirtti.

Yaklaşık 281 milyon kişi yurdundan uzakta

Uluslararası Göç Örgütünün 2024 yılı raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 281 milyon insan, kendi ülkesinin sınırları dışında yaşıyor. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6’sına tekabül ediyor.

Raporda cinsiyet dağılımına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre göçmenlerin 135 milyonunu kadınlar, 146 milyonunu ise erkekler oluşturuyor. Ayrıca göçmen nüfusun içinde 28 milyon çocuk bulunuyor ki bu da dünyadaki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1,4’ünü teşkil ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri ise 2025 yılının başından haziran ayına kadar olan süreçte, zorla yerinden edilenlerin sayısının 117,3 milyona ulaştığını ortaya koyuyor.

Bu kitlenin 67,8 milyonunu ülke içinde yerinden edilenlerin (iç göçmenler) ve 42,5 milyonunu mültecilerin oluşturduğu belirtilen raporda, 8,42 milyon kişinin de bulundukları ülkelerde sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan bazı ülkeler, göçmen sayısını azaltmak amacıyla yasal düzenlemelere gidiyor. Orta Doğu ve Afrika’dan yasa dışı yollarla binlerce kişinin ulaşmaya çalıştığı İngiltere de bu ülkelerin başında geliyor.