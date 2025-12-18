Barzani Ofisinden selzedelere yardım eli uzatanlara teşekkür

1 saat önce

Barzani Ofisi, Çemçemal'da meydana gelen sel felaketinde selzedelere yarım eli uzatan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde, özellikle Süleymaniye ilinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskını, vatandaşların evlerine hasara yol açarken, Germiyan Bağımsız İdaresi, Çemçemal ilçesi ve Kerkük ilinde can kaybına da neden oldu.

Barzani Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yağışların neden olduğu selden sonra hayırsever kişi ve kuruluşların zarar gören selzedelere kapsamlı bir şekilde yardımda bulunduğu anımsatıldı.

Selzedelere yardımda bulunan herkese teşekkür edildiği açıklamada, "Bu, Kürtler arasında ulusal dayanışmanın harika bir örneğidir ve takdire şayandır." denildi.

Açıklamanın sonunda Kürt vatandaşlarına huzur ve esenlik dilendi.