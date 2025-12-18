Rami Abdurrahman: DAİŞ, Suriye İçişleri Bakanlığına sızdı

5 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, terör örgütü DAİŞ'in İçişleri Bakanlığının hassas bölgelerine sızdığını belirterek, uluslararası güçleri ve ilgili tarafları yeni Suriye'de terörizm ve soykırım tehdidi konusunda uyardı.

Kurdistan24'e konuk olan SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, Suriye'deki mevcut durum değerlendirmesinde, Ahmed Şaraa'nın silahlı grupları yalnızca kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullandığını ve hatta Süveyda'da insanları yerinden eden ve katliamlar gerçekleştiren grupları övdüğünü söyledi.

Abdurrahman, 500 bin yasa dışı savaşçısı olduğunu iddia eden Ebu Fazil ve Kürtlere karşı sert tavrıyla bilinen Ebu Amşa gibi isimlerin Fırat'ın doğusundaki bölgelere saldırı tehdidinde bulunduğunu belirtti.

SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebu Amşa'nın Afrin'de suç kaydı var ve Kürt milletine kin ve nefretle bakıyor, bu nedenle bu tür kişilerin gelecekteki herhangi bir askeri yapıda bulunması büyük bir tehlikedir."

Suriye Demokratik Güçleri'nin orduya katılımına (SDG) ilişkin olarak Rami Abdurrahman, SDG'nin Afrin senaryolarını tekrarlayacak ve Kürtleri, Alevileri ve Dürzileri katledecek bir orduya değil, ortak bir temelde kurulacak birleşik bir ulusal orduya katılmak istediklerini açıkladı.

