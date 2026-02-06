Diyarbakır’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

6 dakika önce

Maraş Merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenler Diyarbakır’da anıldı. Diyarbakır Valisi mezarlığı ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, bu kapsamda Diyarbakır’da da bir anma programı düzenlendi.

Anma programı çerçevesinde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberindeki devlet yetkilileriyle birlikte Diyarbakır Yeniköy Mezarlığını ziyaret etti.

Mezarlıkta depremin kurbanlarının ruhuna Yasin-i Şerif okunup, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinin "asrın felaketi" olduğuna ve 53 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği büyük bir yıkıma yol açtığına dikkat çekti.

Zorluoğlu, Diyarbakır’da 412 vatandaşın, başka şehirlerde ise 227 Diyarbakırlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremin ardından büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğine vurgu yapan Zorluoğlu, tüm devlet kurumlarının başarılı iş birliği sayesinde depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.