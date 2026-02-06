Mesrur Barzani'nin girişimiyle Şengalli ailenin 6 ferdi kanserden kurtuldu

2 saat önce

Hastalıkla geçen bir yıllık zorlu mücadelenin ardından, Duhok kamplarında yaşayan Şengalli göçmen bir ailenin 6 ferdi, Başbakan Mesrur Barzani'nin doğrudan desteğiyle kanser hastalığını yendi.

Irak Parlamentosunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Sözcüsü Viyan Dexil, 24 Ağustos 2025 Pazar günü, yaptığı açıklamada, Başbakan Barzani’nin kanser hastası bir Ezidi ailenin tedavi masraflarının tamamını karşılayacağını bildirmişti.

Başbakan’ın desteğiyle gördükleri tedavi sayesine kanseri yenen aile, iyileşmelerinden duydukları sevinç ve minnettarlığın bir ifadesi olarak akraba ve yakınları için bir öğle yemeği düzenledi.

Abdullah Hıdır ailesinin hikayesi, bir yıl önce yapılan tıbbi tetkiklerin ailenin 6 ferdinin aynı anda kansere yakalandığını ortaya çıkarmasıyla başladı.

Haberin yayılmasının ardından Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani derhal devreye girdi ve Sağlık Bakanı Saman Berzinci’yi, ailenin tüm fertleri için gerekli tedavinin en kısa sürede ve en iyi şekilde sağlanması konusunda görevlendirdi.

Bu temel üzerine, Duhok Azadi Hastanesinde uzman bir doktor ekibi tedavilerini üstlendi ve bir dizi yoğun tedavinin ardından şu anda hepsi tamamen iyileşmiş durumda.

Ailenin yakın bir akrabası olan Tahsin, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ameliyatların Başbakan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini ve çok başarılı geçtiğini, öyle ki bu 6 kişiyi kesin bir ölümden kurtardığını belirtti.

Tahsin ayrıca, daha önce hasta sayısının çokluğu ve mali durumlarının kötülüğü nedeniyle ailenin hayata dair hiçbir umudunun kalmadığını, hatta çocukların ömürlerinin okullarını bitirmeye yetmeyecek kadar kısa olduğunu düşündüklerini; ancak Başbakan'ın yardımlarının tüm bu umutsuzlukları yeni bir hayata dönüştürdüğünü ifade etti.

Sağlık boyutunun yanı sıra Mesrur Barzani sürecin en başından itibaren aileyi kamp çadırlarındaki zorlu yaşamdan kurtararak onlara bir daire tahsis etti; bu da hem psikolojik hem de fiziksel durumlarının daha hızlı iyileşmesini sağladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu adımı, Mesrur Barzani'nin göçmenlere ve felaketzedelere, özellikle de DAİŞ savaşı nedeniyle göç ve büyük acılara maruz kalan Şengal halkına yardım etmeye yönelik insani girişimler serisi çerçevesindedir.

Büyük bir mali yük olan kanser tedavisinin masrafları, bu tür pek çok vakada hükümet ve Kanser Hastalarına Yardım Fonu tarafından karşılanmaktadır; bu da vatandaşların hayatını ayrım gözetmeksizin koruma çabasının bir parçasıdır.