Kürt karikatürist, dünyanın en iyi 50 karikatüristi arasında yer aldı

1 saat önce

Kürt karikatürist Hindren Xoşnaw, yılın en iyi ve en başarılı 50 karikatüristi arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi 50 karikatüristi arasında yer alan Xoşnaw, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Resim, karikatür ve çizgi film alanında yıllardır çalışıyorum, her zaman değişmeye, yenilik yapmaya, inisiyatif almaya, kendimi, tarzımı ve düşünce biçimimi geliştirmeye, belirli bir seviye ve tarza hapsolmamaya, her zaman aktif olmaya çalıştım." dedi.

Bu yıl dünya genelinde birçok ülkede 20'den fazla uluslararası etkinliğe katıldığını belirten Hindren Xoşnaw, elde ettiği başarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Austin Uluslararası Karikatür ve Çizgi Roman Sanatları Organizasyonu, bu yıl belirlediği kriterlere göre ilk aşamada beni dünyanın en iyi ve en başarılı 100 sanatçısından biri, ikinci aşamada ise dünyanın en iyi 50 karikatüristinden biri olarak seçti. Bu, benim için ve Kürdistan'daki karikatür sanatı için önemli bir başarıdır."

Hindren Xoşnaw, Erbil doğumludur. 1986 yılında Erbil'de ilk kişisel resim ve karikatür sergisini açan Xoşnaw, 2000 yılından itibaren uluslararası etkinliklere katılıp, bu etkinliklerden ödüller kazandı.