Kürt fotoğrafçı Mahmudzade’ye İngiltere’den prestijli ödül

6 saat önce

Kürt fotoğrafçı Şaina Mahmudzade, İngiltere’nin önde gelen sanat kurumlarından NO.35gallery tarafından düzenlenen “ECHOES OF HUMANITY” (İnsanlığın Yankıları) sergisi kapsamında, Orta Doğulu kadın sanatçılar arasında ödüle layık görüldü.

Başarılı fotoğrafçı Şaina Mahmudzade, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ödüle giden süreci şu sözlerle anlattı:

“Çalışmalarımı galeriye gönderdim ve büyük beğeni topladı. Orta Doğu’dan birçok kadın fotoğrafçının başvurusu arasından seçim yapıldı ve şanslıyım ki bu ödüle ben layık görüldüm.”

Çalışmalarının içeriğine değinen Mahmudzade, fotoğraflarının insanın içsel ve psikolojik durumunu yansıttığını belirterek, “Eserlerim; ruhsal krizleri, bireyi yalnızlığa ve içe kapanmaya iten olayları konu alıyor. Bu çalışmaların, galerinin sergi konseptiyle örtüşmesi seçilmemde etkili oldu.” dedi.

NO.35gallery tarafından “Üstün Yetenek Ödülü” (Outstanding Talent Award) sahibi olarak seçildiğini ifade eden sanatçı Mahmudzade, 2025 yılındaki fotoğraf serisinin; duygusal netliği, psikolojik hapis hali, yalnızlık ve içsel baskıyı güçlü bir şekilde işlemesi nedeniyle fark yarattığını dile getirdi.

Mahmudzade, dar mimari alanlarda vücudun tekrarlanması ve sınırlı kompozisyonlar aracılığıyla, insanlık durumunu sorgulayan boğucu bir kısıtlanmışlık deneyimini izleyiciye aktardığını belirtti.

Kavramsal farkındalık ve toplumsal gerilimleri görsel bir dile dönüştürme yeteneğinin ödülle taçlandırıldığını vurgulayan Şaina Mahmudzade, bu başarının bellek, yabancılaşma ve yaşam deneyimi temalarını işleme biçimindeki ciddiyetin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Kazandığı ödül kapsamında Mahmudzade’ye resmi ödül sertifikası, “Echoes of Humanity” karma sergisine katılım, No.35gallery web sitesinde özel sanatçı profili, galerinin dijital platformlarında ve sosyal medyasında geniş tanıtım desteği sağlanacak.

Erbil’de yaşayan Şaina Mahmudzade’nin, Erbil ve Koya Güzel Sanatlar Enstitülerinden mezun. Daha önce birçok farklı temadaki çalışmasıyla çeşitli sergilerde yer alan sanatçının eserleri, sanat çevrelerinde büyük ilgi görüyor.