Başkan Barzani: Şam-SDG Anlaşmasını ve Türkiye'deki barış sürecini destekliyoruz

1 saat önce

Orta Doğu’da dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Başkan Mesud Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’yu kabul ederek bölgenin siyasi yol haritasını görüştü. Cumhurbaşkanı Macron’un özel selamını ve desteğini ileten Fransız Bakan, Başkan Barzani’nin "kilit rolüne" vurgu yaparken; Mele Mustafa Barzani’nin 1967 yılında General De Gaulle’e yazdığı mektubu takdim ederek diplomatik bağları taçlandırdı.

Başkan Mesud Barzani, 6 Şubat 2026 Cuma günü öğleden önce, Pirmam'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Başkan Barzani'ye Selam

Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel ve Erbil Başkonsolosu Yann Braem’in de hazır bulunduğu görüşmede, Fransa Dışişleri Bakanı, Başkan Barzani’ye Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özel selamlarını iletti.

Bakan Barrot, ülkesinin ikili ilişkilere ve dostluğa verdiği önemi vurgulayarak, Fransa'nın Kürdistan halkına olan desteğini yineledi.

Bölgesel Sorunlara Uygun Çözüm Arayışı

Kürdistan’ı ziyaret etmekten ve Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız Bakan, ziyaretinin amacının bölgedeki siyasi durumu yakından gözlemlemek ve bölgesel sorunlara uygun çözümler bulmak adına bölge liderleriyle istişarelerde bulunmak olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani ve Macron’un Rolü

Fransa Dışişleri Bakanı, Macron ve Başkan Barzani’nin Suriye’deki tarafları uzlaşmaya teşvik etme konusundaki sürekli çabalarına değinerek, bu girişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Fransa’dan Başkan Barzani’ye Tarihi Belge

Başkan Barzani’nin Irak ve bölgedeki sorunların çözümündeki rolü ve ağırlığından övgüyle bahseden Barrot, Fransa ve Kürdistan halkı arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekti.

Bakan Barrot, 1967 yılında Mele Mustafa Barzani tarafından dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle’e gönderilen ve Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde saklanan bir mektubu Başkan Barzani’ye takdim etti.

Başkan Barzani, bu jestten dolayı Fransa Dışişleri Bakanı’na teşekkür ederek mektubu, "Kürdistan ve Fransa halkları arasındaki köklü dostluğu kanıtlayan çok değerli bir belge" olarak nitelendirdi.

Türkiye’de Barış Süreci

Bölgenin siyasi durumu, Suriye meselesi, Türkiye’deki barış süreci ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Başkan Barzani, Orta Doğu’daki tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgenin istikrara kavuşması arzusunda olduklarını vurguladı.

Başkan Barzani: Türkiye'deki Sürecin Diyalogla Sonuçlanmasını Umuyoruz

Türkiye’deki barış sürecine değinen Başkan Barzani, sürecin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, bu girişimin diyalog yoluyla başarıya ulaşmasını temenni etti.

Rojava konusuna da değinen Başkan Barzani, siyasi anlaşmazlıkların Kürtler ve Araplar arasında etnik bir savaşa dönüşmesini engellemek ve Suriye’deki Kürt halkına yönelik olası bir etnik temizliğin önüne geçmek için tüm çabasını sarf ettiğini dile getirdi.

"Suriye Hükümeti ve SDG Anlaşmasını Destekliyoruz"

Başkan Barzani, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmayı desteklediklerini belirterek, bu anlaşmanın mevcut aşamada istikrarın sağlanması ve sorunların çözümü için bir temel oluşturmasını umduğunu ifade etti.

DAİŞ Tehdidi

Terörün yeniden canlanması tehlikesine dikkat çeken Başkan Barzani, DAİŞ’in yeniden güçlenme riskinin bulunduğunu, bu nedenle terör tehdidine karşı taraflar arasında uygun bir mekanizma ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini belirtti.

Fransa: Kürt Davasına Özel Bir İlgimiz Var

Görüşmenin bir diğer bölümünde Başkan Barzani, en zor zamanlarda Kürdistan halkının yanında yer aldığı için Fransa’ya teşekkür etti.

Fransa Dışişleri Bakanı ise ülkesinin Orta Doğu’da Kürdistan halkının davasına her zaman özel bir ilgi ve sempati duyduğunu vurguladı.

Barrot, Fransa'nın, Kürdistan halkının haklarına barışçıl yollarla kavuşmasını desteklediğini, Kürdistan Bölgesi’nin korunmasından ve güçlü bir Kürdistan Bölgesi’nin varlığının devamından yana olduklarını teyit etti.