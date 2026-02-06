Adıyaman'ın hüzünlü sembolü: O saat hala felaket anını gösteriyor

1 saat önce

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki yıkıcı depremin üzerinden üç yıl geçti. Adıyaman (Semsûr), felaketten en çok zarar gören 11 ilden biriydi; öyle ki ilde 8 bin 387 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 500 kişi yaralandı ve 30 binden fazla bina yıkıldı.

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.

O günün sembollerinden biri, Adıyaman şehir merkezindeki meydanda bulunan saat kulesidir. Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

Saat, tam depremin meydana geldiği an olan sabaha karşı 04.17'de durmuş durumda ve şehir halkı onu gördükçe o acı dolu anları hatırlıyor.

Bir Adıyaman sakini, "Kule bize depremi hatırlatıyor, deprem anında yaşadığımız felaketleri hatırlatıyor. Saat olduğu gibi kalmış, burada zaman durmuş." dedi.

Adıyamanlı bir diğer genç ise "6 Şubat bizim için çok hüzünlü bir gün; binlerce insanımızı kaybettik, binlerce kişi büyük acılar çekti. Belki sadece birkaç saniyeydi ama sonuçları on yıllar geçse de unutulmayacak." sözleriyle acılarını anlattı.

Üç yıl geçmesine rağmen Adıyaman'da yıkımın izleri hala belirgin ve şehir halkı derin yaralarını sarmaya çalışıyor; ancak şehir merkezindeki saat, o kara sabahın unutulmasına izin vermiyor.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi. Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı.

Saat kulesinde depremin ilk iki yıldönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.

Maraş merkezli olup 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depreminde, toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi yaralandı, 297 kişi enkaz altında kaldı ve 518 bin bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.