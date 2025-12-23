Hollanda'da düzenlenen festivalde Kürdistan'ın kültürel ve sanatsal zenginliği tanıtıldı

1 saat önce

Kürdistan Diaspora Gençlik Federasyonu, Kürt geleneklerini canlandırmak ve Avrupa ile köprüler kurmak amacıyla Hollanda'nın Osterhaus kentinde bir kültür festivali düzenledi.

Kürt diasporasının önemli bir bölümünün katıldığı bu etkinlik, Kürdistan'ın kültürel ve sanatsal zenginliğini Hollanda halkına tanıtmak ve diasporadaki ulusal kimliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Festivalde geleneksel Kürt kıyafetleri sergilendi. Roza Hussein, Lapen Goran ve Jale tarafından tasarlanan kıyafetler izleyicilerin beğenisini topladı. Kültür Orkestrası, Zagros Grubu, Koma Roj ve Koma Azadi gibi çeşitli müzik ve dans grupları, güzel performanslarıyla festivale coşku kattı.

Festivalde yapılan konuşmalarda, Kürtlerin Avrupa'daki konumunu güçlendirmek için Kürdistan Diasporası Konfederasyonunun desteğinin önemi vurgulandı.