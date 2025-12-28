Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

2 saat önce

Zonguldak'ta fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, yarın resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 29 Aralık Pazartesi günü için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de okullar tatil

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini şu açıklamayla duyurdu:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."