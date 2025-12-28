Somali Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu’ya: İsrail’in Somaliland planını reddediyoruz

1 saat önce

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somaliland halkına yabancı güçlerin topraklarına girmesine izin vermemeleri çağrısında bulunarak, "Somali Somalilerindir" mesajı verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, Parlamentoda yaptığı konuşmada ülkenin kuzeyindeki Somaliland bölgesine yönelik önemli uyarılarda bulunarak, "Kuzeydeki kardeşlerim" diye hitap ettiği Somaliland halkını, yabancı güçlerin varlığına karşı uyardı.

Bölge halkının bugün duruma müdahale etme kapasitesine sahip olduğunu belirten Mahmud, "Bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkana sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Somali'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ülkesinin bağımsızlığını, ulusal birliğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlarını korumak amacıyla her türlü diplomatik ve hukuki adımı atma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Somali tarihinin işgal ve dayatmalara karşı direnişle şekillendiğine dikkat çeken Mahmud, "Tarihinizde milletin düşmanlarının topraklarınızda rahatça ağırlanmasına izin verilmiş bir dönem yoktur." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Somali'nin egemenliğine yönelik en büyük ihlali gerçekleştirdiğini vurgulayan Mahmud, İsrail'in kararını "ülke egemenliğine yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in bu adımının güvenliği ve istikrarı tehdit ettiğini, ayrıca dünya genelindeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendireceğini belirten Mahmud, Somali toplumunun birliğinin Netanyahu'nun saldırılarını boşa çıkaracağını savundu.

Mahmud, toprak bütünlüğünün gelecek nesillerin de meselesi olduğunu hatırlatarak konuşmasını "Somali, Somalilerindir" sözleriyle tamamladı.