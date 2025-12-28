Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını bildirdi

2 saat önce

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini bildirerek, kararın Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğunu belirtti .

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği vurgulandı.

İsrail'in söz konusu kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği aktarıldı.

Lübnan'ın Somali'nin meşru devlet kurumlarına desteğini yinelediği kaydedilen açıklamada ayrıca, Somali'nin istikrarını bozmayı, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Arap Birliği de İsrail’in Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland bölgesini "bağımsız bir devlet" olarak tanıma kararını kınamıştı. Bu adımın provokatif olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini bildiren Arap Birliği, kararı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelemişti.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.