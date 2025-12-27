Süleymaniye’de yabancı uyruklu şahıs otelde ölü bulundu

3 saat önce

Süleymaniye'deki bir otelde Türkiye vatandaşı olduğu belirlenen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Kriz Yönetimi İlişkileri Koordinasyon Merkezinden bir kaynak, Süleymaniye çarşısında bulunan Taci Paşa Oteli'nde bir ceset bulunduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti.

Ölen kişinin Türkiye vatandaşı olduğu ve cesedinde bıçak izlerine rastlandığı kaydedildi.

Polis ve adli tıp ekipleri olay yerine intikal ederek soruşturma başlattı.

Ölen kişinin 25 yaşından büyük olduğu tahmin ediliyor.